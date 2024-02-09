Çankırı'da işletmelerde kızartma yağı denetimi yapıldı

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, işletmelere kızartma yağı denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı fast food tarzı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde kullanılan kızartma yağına yönelik Çankırı'da gıda kontrol görevlilerince denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, kullanılan yağda mevcut polar madde miktarının, kızartma yağ sıcaklıklarının ölçüm cihazıyla ölçülerek işletmecilerin uyarıldığı aktarılan açıklamada, "Kızartma yağı ölçümleri patates kızartması satan dönerciler, fast food işletmeleri ve kızartılmış tatlı imal eden işletmelerde gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerle özellikle fast food tarzı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilen riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amaçlandı." ifadesi kullanıldı.