Depremlerde hayatını kaybedenler Çankırı'da "sessiz yürüyüş" ile anıldı
Çankırı'da, 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
Çankırı'da, 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
Anıt Alanı'ndan saat 04.00'te başlayan yürüyüş, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki alışveriş merkezi önünde sona erdi.
Burada depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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