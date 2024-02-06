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        Depremlerde hayatını kaybedenler Çankırı'da "sessiz yürüyüş" ile anıldı

        Çankırı'da, 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:08
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        Depremlerde hayatını kaybedenler Çankırı'da "sessiz yürüyüş" ile anıldı
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        Çankırı'da, 6 Şubat'taki depremlerin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

        Anıt Alanı'ndan saat 04.00'te başlayan yürüyüş, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki alışveriş merkezi önünde sona erdi.

        Burada depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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