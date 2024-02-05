Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla saygı nöbeti tutuluyor

        Çankırı'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "6 Şubat Anısına Saygı Nöbeti" tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla saygı nöbeti tutuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "6 Şubat Anısına Saygı Nöbeti" tutuluyor.

        Çankırı Valiliği koordinesinde kentteki bir alışveriş merkezi önüne AFAD ve Türk Kızılay tarafından çadır kuruldu.

        Vali Mustafa Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AFAD, Türk Kızılay, diğer kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen nöbet programında, deprem konulu sinevizyon gösterimi sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, kendisinin Kahramanmaraşlı, eşinin de Antakyalı olduğunu söyledi.

        Bir depremzede olarak konuştuğunu belirten Vali Taşolar, "Biz sizlerden çok razıyız. 7'den 70'e bu milletin evladı olmaktan gurur duydum. Herkes elinden geleni yaptı. İyi ki böyle bir milletin evladıyız. Bir depremzede olarak, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

        Depremin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeline Besni Belediyesi tarafından şükran belgesi takdim edildi.

        Saygı nöbeti, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'ye kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin ilçelere desteği sürüyor
        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin ilçelere desteği sürüyor
        GÜNCELLEME - Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
        GÜNCELLEME - Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
        Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi
        Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi
        Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
        Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
        Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor