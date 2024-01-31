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        Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:21
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        Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi
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        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı.

        Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Emniyet Amirliği Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görevlilerince, ilçe merkezinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç tespit edildi.

        Sürücüye drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 58 bin 137 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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