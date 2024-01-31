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        GÜNCELLEME - Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

        Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:23 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:23
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
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        Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kent merkezindeki bir otelin temizlik görevlileri, odayı temizlemeye girdiklerinde 22 yaşındaki Berat K'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Berat K'nin cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Berat K'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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