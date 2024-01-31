İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BÜYÜMENİN YÜZDE 4'LÜK OVP HEDEFİNİN ALTINDA KALACAĞINA DÖNÜK YAYGIN BEKLENTİ HAKİM"

"Düşük küresel büyüme, zayıf dış talep koşulları ve para politikamızda yaşanan sıkılaşmaya bağlı olarak ülkemizde de ivme kaybı gözle görünür hale gelmiş durumda. 2023’ün son ayı itibarıyla İSO Türkiye İmalat PMI 6 aydır kesintisiz daralma bölgesinde seyrediyor. Toplam yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri gibi alt kalemler talepte zayıflığa işaret ediyor ve önümüzdeki aylar için güçlü bir iyimserlik de sunmuyor. Her ne kadar iç talepteki yavaşlama henüz enflasyon hedefleri bakımından istenilen ölçülerde olmasa da bu yıl büyümenin yüzde 4’lük OVP hedefinin altında kalacağına dönük yaygın bir beklenti hakim."

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"HEPİMİZ BİR ANLAMDA SABIR VE STRES TESTİNDEN GEÇİYORUZ"

"Ekonomi politikalarımızda yaşanan son değişimin tarihsel önemde olduğunu belirtmek isterim. Zira iktisat biliminin gerçekleriyle uyumlu bir teşhis ve bu teşhise yönelik bir tedavi dönemi yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz yılın ortalarına kadar ekonomi politikalarında rasyonellikten uzaklaşan bir doğrultu izledik. Büyümenin niteliğini ikinci plana koyan ve yüksek büyüme oranlarının neredeyse tek hedef haline geldiği bir süreçti bu. Bunun kaçınılmaz sonucu ise fiyat istikrarının kaybedilmesi, finansal istikrarının bozulması ve dolayısıyla güven ortamının zedelenmesi oldu. Ekonomimizi yeniden rasyonel bir çizgiye taşıma yönündeki çabaların sonuç vermesi şüphesiz zaman alacaktır. Yeni ekonomi anlayışının başlamasından bu yana bu konudaki güven ve sabır vurgumuzu her platformda vurguladık, bugün de sürdürüyoruz. Hepimiz aslında bir anlamda sabır ve stres testinden geçiyoruz."

"İLLÜZYONUN SONUNA GELDİK"

"Kimilerinin sadece rakamlara bakarak sanayinin büyüme performansı üzerinden yaptıkları yorumlar için burada şunu ifade etmek istiyorum: Evet samimi konuşmak gerekirse aslında sanayi, pandemi sonrasındaki süreci olumsuz geçirmedi. Birikmiş ve yüksek talep, özellikle ihracat pazarları kanalıyla sanayiye olumlu yansıdı. Büyüme rakamlarında sanayinin aldığı payda da bu görüldü. Ancak enflasyonun kalıcı olarak devam etmesinin üretim hayatına asla huzur getirmeyeceğini de hep birlikte gördük. Enflasyonist ortamlarda rakamların yarattığı illüzyon bir süre sonra ortadan kalkıyor ve olumsuzlukları görmeye başlıyorsunuz. Sanayiciler olarak illüzyonun sonuna geldiğimizi burada açıkça ifade etmek istiyorum. Uzun zamandır bir ihtiyaç olarak kendisini dayatan enflasyon muhasebesine geçişin ardından bu çok daha net bir şekilde görülecektir."

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"Bu ekonomik modelde Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesinin ihracat dışında bir çözümünün olmadığı söylenirken; gelişmeler bize mevcut desteklerin, ihracat kabiliyetini istenen ölçüde geliştirmediğini de göstermektedir. Nitekim yılın başından itibaren oluşan yüksek maliyetler ihracat piyasalarındaki rekabet gücümüzü sekteye uğratmış durumda. Buna finansmana ulaşımda süregelen ciddi zorluklar ve son dönemde Kızıldeniz’de yaşanan lojistik sıkıntılar da eklenmiş durumda."

"KDV MEVZUATI DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR"

"Maalesef kayıt dışılık Türkiye'de hep konuşulan fakat kalıcı bir şekilde çözümün bulunamadığı kritik, hayati bir konudur. Hammadde temininden üretime, istihdamdan tüketime kadar tüm zincirlerde kayıt dışılığın engellenememesini adaletli bir vergi sisteminin önündeki en kritik engel olarak görüyoruz. Bu başlıkta özellikle KDV ile ilgili reform, birincil öncelikli beklentimiz konumunda yer almaktadır. KDV mevzuatı tümüyle yeniden ele alınarak sanayiye ve üretime yük getirmeyecek bir şekle dönüştürülmelidir. Zira bugünkü yapısıyla KDV, sanayiciden devamlı olarak fon çekmenin yanında şirketlere bitmek bilmeyen bir uğraş ve meşguliyet getirmektedir. Birikmiş KDV alacaklarının 2022 itibarı ile sadece İSO 1000 kuruluşlarında 60 milyar TL’ye yaklaştığını hatırlayacak olursak, Türkiye'nin artık kendisiyle çok uyum sağlayamayan ve adeta sanayici vergisi hale gelen KDV modelinden daha reformist bir yapıya dönmesi gerekiyor. Bu geçiş sürecinde devreden KDV alacaklarının başta Türk Eximbank kredileri olmak üzere kamuya dönük işlemlerde teminat olarak gösterilebilmesi imkanının sağlanması sanayimizin teminat sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayabilecektir."

"İLK İKİ VERGİ DİLİMİNİN ÜST SINIRLARI DAHA YÜKSEK ORANLARDA ARTIRILMALIDIR"

Son yıllarda ücret gelirlerine ilişkin vergi dilimlerinde özellikle ilk iki dilimde yer alan gelir sınırının enflasyon ve genel ücret artışıyla orantılı artmadığını görüyoruz. Bu durum, gelir düzeyi düşük olan çalışan kesim üzerindeki vergi yükünü daha da artırmakta ve elde ettiği net ücreti azaltmaktadır. Ayrıca bu durum, ücretlerin olduğundan daha düşük gösterilmesiyle ne yazık ki kayıt dışılığı artırmakta ve devletin vergi gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçilmesi için özellikle ilk iki vergi diliminin üst sınırları daha yüksek oranlarda artırılmalıdır."

"TÜRKİYE SİGORTASIZLAŞTIRILIYOR"

Erdal Bahçıvan, sigorta şirketlerinden şikayet ederek şirketlerin sanayi kuruluşlarının sigorta yaparken sendikasyon mantığı ile yaklaştığını belirterek, "Türkiye’nin sigortasızlaştırılmasına yönelik çaba var. Sanayi şirketlerinin yanı sıra vatandaşların da şikayeti var” dedi.