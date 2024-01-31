Zara aşk iddialarını yalanladı Zara, 31 Aralık 2023'te sahnesine davet ettiği söz yazarı İlker Görgülü ile düet yapmış, el ele 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirdi. Bugün, Zara ile Görgülü'nün aşk yaşadıkları iddia edildi. Zara, söz konusu iddia hakkında açıklama yaptı

Zara, söz yazarı İlker Görgülü ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar konusunda bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, 31 Aralık 2023'te sahnesine davet ettiği söz yazarı İlker Görgülü ile düet yapmış, el ele 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirdi. Görgülü, daha sonra sosyal medya hesabından; “Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer, kesinlikle onun adı Zara olurdu” şeklinde bir açıklama yaptı.

ZARA'DAN AŞK İDDİALARINA CEVAP Zara ile İlker Görgülü hakkında bugün bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddia, aşk yaşadıkları yönündeydi. Zara, bu iddianın doğru olmadığını; "İlker bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar. Bilginize" sözleriyle yalanladı.