İş sağlığı ve güvenliği bilirkişisi Ömer Gültekin, meteoroloji bilirkişisi tarafından yapılan tespitlerin olayla ilgili alınması gereken tedbirleri ve sorumlulukları etkilemediğini, işletmede insan canının korunması için herhangi bir önlem alınmadığını raporunda yer verdi. Raporda, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini bu sebeplerle meydana gelen iş kazasında, kaza tarihinde şüpheli Büşra G.'nin tali kusurlu olduğunu, işveren adına hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde yer alan şüpheli Bülent Bayrak'ın asli kusurlu olduğunu kaydetti.

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Raporda, "Herhangi yapı bir ruhsatı bulunmayan tesisin 26/04/2021 tarihli yerinde tespit işleminde kaçak olduğunun tespit edildiği, yapı tatil ve mühürleme işlemlerine, alınan yıkım kararına rağmen fiilen işletilmeye ve müşteri kabul etmeye devam eden işletmenin olay tarihine kadar bu durumunu sürdürdü. Tesis ve yapıların ruhsatsız bir şekilde inşa edilmesi hususunda yapı sahiplerinin, tesis ve yapıların ruhsatsız bir şekilde konaklamalı turizm tesisi işletmesi olarak faaliyet göstermesi hususunda da yapı sahiplerinin (veya yapıları kendisi için yapan ya da yaptıranların) sorumlulukları bulunduğu, ruhsatsız olduğu tespit edilen, mühürlenen ve yıkım kararı alınan tesisin bu kararın gereği olarak zamanında yıkılmış ya da faaliyetini durdurmuş olması halinde soruşturmaya konu olayın hiç yaşanmayacağı" denildi.