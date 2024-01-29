Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

Çankırı merkezde ve Yapraklı ilçesinde kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Yağışla kent merkezi ve ilçe beyaza bürünürken, Yapraklı Göleti çevresi de karla kaplandı.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Dağı kış manzarası ile doğaseverleri ağırlıyor.

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