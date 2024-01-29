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        Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

        Çankırı merkezde ve Yapraklı ilçesinde kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:01
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        Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
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        Çankırı merkezde ve Yapraklı ilçesinde kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.

        Yağışla kent merkezi ve ilçe beyaza bürünürken, Yapraklı Göleti çevresi de karla kaplandı.

        İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Dağı kış manzarası ile doğaseverleri ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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