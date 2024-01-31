Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Fiyat istikrarı bu programın özüdür. Eğer bunu sağlayamazsak sanayicinin istediği gibi sürdürülebilir büyütmeyi yakalayamayız. Fiyat istikrarı enflasyonun düşük tek haneye inmesidir.

Kaynakların verimli alanlara kanalize edilmesi için fiyat istikrarı gereklidir.

Geçen yıl 29 milyar dolarlık altın ithal edilmiş. Neden? Yenilir mi yutulur mu?

Daha adil bir gelir dağılımı için fiyat istikrarı şarttır.

Fed, AB, Brezilya enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle indireceğiz.

Program siyasi sahipliği olan bir programdır. Geçici bir heves değildir. Enflasyonun yer çekimine karşı koyacağını düşünmüyorum. İnecektir.

Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için bütçe açığının sınırlandırılması gerekmektedir.

Deprem hariç bütçe açığı yüzde 1.7’dir

Deprem dışında bütçeye yönelik önlemleri kararlılıkla aldık.

Yapısal dönüşüme kaynak ayırmamız lazım, sürdürülebilir borç, doğal afetlere kaynak ayırmak için o nedenle mali disiplin şart.

Verginin tabanını büyüteceğiz, bunun için şu anda harıl harıl çalışma var.

Türkiye depremin getirdiği borç yükünü kaldırabilir.

Sürdürülebilir cari açık makro finansal denge açısından, yüksek kredi notu açısından olmazsa olmazdır.

Sürdürülebilir cari açığa, altın ithalatını düşürerek, sanayide dönüşümü sağlayarak ulaşacağız.

Yüzde 4’ün üstünde büyüyen bir Türkiye var. Cari açık altın hariç yüzde 2. Son 20 yılda cari açık ortalama yüzde 4, altın hariç yüzde 3.4.

Altın ithalatının normalleşeceğini düşünüyoruz böylece cari açık düşecek.

Bankacılık sisteminin kaynak yapısı çok kısa size uzun vadeli kredi veremiyorlar. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi lazım.

Programda 1. yılın henüz yarısındayız. Dezenflasyon bir süreçtir. Sonuçları aylık bazda almaya başladık.

Ülkenin risk primi düşmüştür. Programa kadar Türkiye çok yüksek getiri farkı ödüyordu. Bu düştü. Kurdaki oynaklık azaldı. Sabır ve zamanla kur korumalı mevduattan çıkacağız. Türkiye’ye ocak-mayıs dönemine göre çok ciddi bir portföy girişi var. Bankalar 100 dolar borç ödeyip 96 dolar buluyordu. Şu anda 151 dolar buluyor.

Cari açık 60 milyar dolardı, aşağı yönlü gidişat sürecek. Ekim 2023’e göre 6 puanlık iyileşme var.

Enflasyon düştükçe beklenen enflasyon ile bizim hedeflerimiz arasındaki fark azalacak. Program bu alanda işliyor.

Not görünümünde iyileşme var. Program devam ettikçe peyderpey not artışları da gelecek.