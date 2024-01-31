'Lohusa'dan Almanya'da yılın açılış rekoru

Peki 2024’ün başından bu yana Almanya’da gösterime giren diğer Türk filmlerinin bugüne kadar olan hasılatları ne kadar?

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• Lohusa... 148.788 € (161.885 €)

• Atatürk 1881 – 1919 2 (4 Ocak)… 144. 788 € (343.258 €)

• Kolpaçino 4 4’lük (18 Ocak)… 142.078 € (286.640 €)

• Mutluyuz (11 Ocak)… 89.133 € (223.826 €)

• Kardeş Takımı (18 Ocak)… 1.511 € (2. 927 €)

* 'Atatürk 1881 - 1919 2', 'Kolpaçino 4 4'lük ve 'Mutluyuz'un parantez içindeki rakamları, gösterime girdiği tarihten bu yana olan toplam hasılatlarını ifade ediyor)

* 'Lohusa' ile 'Kardeş Takımı'; gösterime cuma değil, perşembe günü girdi. Parantez içindeki rakamlar, bu iki filmin o bir günlük hasılat farkıyla birlikte açılış hasılatını toplamını ifade ediyor.