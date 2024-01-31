'Lohusa'dan Almanya'da yılın açılış rekoru
'Lohusa', Almanya'da 2024'ün açılış rekorunu kırdı. Gupse Özay'ın bir annenin lohusa döneminde kendisinin, ailesinin ve çevresinin yaşadıklarını yazdığı ve başrolünde yer aldığı film, 148.788 Euro'luk açılışa imza attı
Başta Almanya olmak üzere Türk filmlerinin yurt dışı gösterimleri de yapımcılar için büyük önem arz ediyor.
Türkiye’deki izleyici sayısına ek olarak filmin ne ölçüde ilgi gördüğünün bir göstergesi olmasının yanı sıra Avrupa’dan elde edilen bilet gelirinin Euro üzerinden olması nedeniyle yapımcılar, ilgi gören filmlerinden hatırı sayılır hasılat elde ediyor.
O filmlerden biri; Kıvanç Baruönü’nün yönettiği Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı NuLook Prodüction yapımı ‘Lohusa’nın açılış hasılatı; 148.788 Euro olarak gerçekleşti.
TÜRKİYE'DE BİR MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI
Türkiye’de bir milyon izleyiciye ulaşan ‘Lohusa’, 25 Ocak’ta gösterime girdiği Almanya’da ise yılın açılış rekoruna imza attı.
Peki 2024’ün başından bu yana Almanya’da gösterime giren diğer Türk filmlerinin bugüne kadar olan hasılatları ne kadar?
• Lohusa... 148.788 € (161.885 €)
• Atatürk 1881 – 1919 2 (4 Ocak)… 144. 788 € (343.258 €)
• Kolpaçino 4 4’lük (18 Ocak)… 142.078 € (286.640 €)
• Mutluyuz (11 Ocak)… 89.133 € (223.826 €)
• Kardeş Takımı (18 Ocak)… 1.511 € (2. 927 €)
* 'Atatürk 1881 - 1919 2', 'Kolpaçino 4 4'lük ve 'Mutluyuz'un parantez içindeki rakamları, gösterime girdiği tarihten bu yana olan toplam hasılatlarını ifade ediyor)
* 'Lohusa' ile 'Kardeş Takımı'; gösterime cuma değil, perşembe günü girdi. Parantez içindeki rakamlar, bu iki filmin o bir günlük hasılat farkıyla birlikte açılış hasılatını toplamını ifade ediyor.