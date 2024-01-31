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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suriye uyruklu suçlu girdiği evde katliam yapmıştı! Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi! - Son dakika haberleri

        Küçük Behiye'yi öldüren şüpheli, cezaevinde yaşamında son verdi!

        İzmir'de girdiği evde 12 yaşındaki Behiye'yi öldürüp annesi Suzan E.'yi ağır yaralayan cani Levend Macu, cezaevinde yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:41
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        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

        DHA'da yer alan habere göre olay, 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.´yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı.

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        1 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI

        Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        #son dakika
        #Levend Macu
        #Son dakika haberler
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