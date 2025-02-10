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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi! | Son dakika haberleri

        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!

        Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 17 olan tutuklu sayısı da 19'a çıktı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:42
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        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
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        Başkentte sahte içki nedeniyle can kaybı arttı. Buna göre sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33’ten 38’e yükseldi.

        17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu.

        Öte yandan sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.

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