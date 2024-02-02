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        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi

        Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesince "Birlik Cemi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:02
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        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
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        Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesince "Birlik Cemi" programı gerçekleştirildi.

        Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Programda, barış, kardeşlik ve birlik için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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