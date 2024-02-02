Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi

Programda, barış, kardeşlik ve birlik için dua edildi.

Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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