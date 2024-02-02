Türkiye'de yılda ortalama 41 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ana temasının "kanserde bakım açığını kapatın, kanser bakımında daha ileriye" olarak belirlendiğini söyledi.

HER YIL 20 MİLYON İNSAN KANSERE YAKALANIYOR Dünyada her yıl ortalama 20 milyon insanın kansere yakalandığına, 10 milyon kişinin de bu nedenle yaşamını kaybettiğine dikkati çeken Kutluk, "Türkiye'de ise erişkin kanserleri görülme oranı yılda 230 binden fazla, çocuk kanserleri de 3-4 bin civarında" bilgisini paylaştı. Kısa ve orta vadede alınabilecek tedbirler, erken tanı ve tarama çalışmalarıyla kanser kaynaklı yaklaşık 4 milyon ölümün önlenebileceğini vurgulayan Kutluk, kanserin hastaların yaşamını zorlaştırmasının yanında sağlık sistemi üzerinde de ciddi ekonomik yük oluşturduğunu anlattı. REKLAM