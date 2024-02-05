Prof. Dr. Naci Görür Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"ndaki konuşmasında, Türkiyede ilk kez Dirençli Kentler deyimini kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.

Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin "dirençli kentler" deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu:

"Hükümet veya muhalefet cephesindeki belediye başkan adayları halka vadettiğinde deprem dirençli kentler inşa edeceğiz diyorlar. Bu elbette ki 6 Şubat depreminin farkındalığı. Bu coğrafyada, 13,6 milyon sene önce deprem mekanizması oluştu. 13,6 milyon seneden beri depremler devam ediyor. Daha milyonlarca yıl devam edecek. O yüzden bu ülkenin bir numaralı gündemi deprem olmalı. Şimdi biz depremleri durduramayacağımıza göre her depremde de 10 binleri, 50 binleri toprağa veremeyeceğimize göre ne yapabilirizi araştırmalıyız. Depremde ayakta durmak için deprem dirençli kentler yapabilir."

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