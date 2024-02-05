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        Haberler Gündem Prof. Dr. Naci Görür Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti

        Prof. Dr. Naci Görür Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti

        Kahramanmaraş depremlerinin 1. yıldönümünde Adıyaman(da "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"nda konuşan İTÜ Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:57 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:58
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        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
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        İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguladı.

        Prof. Dr. Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"ndaki konuşmasında, Türkiyede ilk kez Dirençli Kentler deyimini kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.

        Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin "dirençli kentler" deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu:

        "Hükümet veya muhalefet cephesindeki belediye başkan adayları halka vadettiğinde deprem dirençli kentler inşa edeceğiz diyorlar. Bu elbette ki 6 Şubat depreminin farkındalığı. Bu coğrafyada, 13,6 milyon sene önce deprem mekanizması oluştu. 13,6 milyon seneden beri depremler devam ediyor. Daha milyonlarca yıl devam edecek. O yüzden bu ülkenin bir numaralı gündemi deprem olmalı. Şimdi biz depremleri durduramayacağımıza göre her depremde de 10 binleri, 50 binleri toprağa veremeyeceğimize göre ne yapabilirizi araştırmalıyız. Depremde ayakta durmak için deprem dirençli kentler yapabilir."

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        "ADIYAMAN KENDİ DEPREMİNİ YAŞAMADI"

        Deprem konusunda uyarılarda bulunan Görür, şöyle konuştu:

        "Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur. Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. Deprem olacak mı? demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. O deprem nereden geldi? Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için siz de yakın olduğunuz için onu duydunuz. Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı. Muazzam bir enerji."

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        #Doğu Anadolu fayı
        #naci görür
        #Adıyaman
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