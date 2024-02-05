Birleşik Krallık Kralı III. Charles'a kanser teşhisi konuldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Kralı III. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğu ve halka dönük görevlerini erteleyeceği belirtildi.

75 yaşındaki Charles, geçen ay prostat büyümesi için bir tedavi prosedürü geçirdikten sonra hastanede üç gece yatmıştı. Saray, yapılan testlerde bir tür kanser tespit edildiğini söyledi.

Saray Sözcüsü, kanserin prostat olmadığını söyledi.

Charles’a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu duyuruldu.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.

Kral Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından kral ilan edilmiş, 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi'nde taç giyme töreni yapılmıştı.