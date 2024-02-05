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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Kırşehir'de dehşet: Bıçağı bekçinin kalbine sapladı! - Gündem haberleri

        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı! O anlar kameraya yansıdı

        Kırşehir'de gece devriye gezen bekçiler gürültü yaptıkları için bir grubu uyardı. Kürşat Bayındır, yaşanan tartışmanın ardından 31 yaşındaki B.Y.'yi kalbinden bıçakladı, o sırada kameralar kayıttaydı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 23:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 23:28
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        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
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        Kırşehir'de, bekçi B.Y.'nin (31), gürültü yapıp çevreye rahatsızlık verdikleri için uyardığı kişilerce kalbinden bıçaklanıp yaralandığı arbedenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 3 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte görev yapan, aralarında B.Y.'nin de bulunduğu mahalle bekçileri, mesai bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte sokak arasında iddiaya göre alkol alan K.B. ve yanında bulunan 2 kişiyi gördü.

        Fotoğraf: DHA

        BEKÇİ İLE TARTIŞTI

        Bekçiler, 3 kişiyi çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyardı. Bölgeden uzaklaşan bekçileri yaklaşık 500 metre takip eden gruptakilerden Kürşat Bayındır ile bekçi B.Y. arasında tartışma çıktı.

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        CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

        Yaşanan gerginliğin ardından K.B., cebinden çıkardığı bıçakla bekçi B.Y.'yi kalbinden yaraladı. Saldırgan diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirilirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Ağır yaralanan B.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Kürşat Bayındır ile beraberindeki A.B. (22), S.D. (35) ve E.T. (26) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat Bayındır ve A.B. tutuklanırken, E.T. adli kontrol şartıyla, S.D. ise, savcılıkça serbest bırakıldı.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Bekçi B.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arbede yaşandığı ardından şüphelilerin kaçtığı görüldü. Şüphelilerin arkasından koşan bekçilerin saldırgan Kürşat Bayındır'ı yakaladıkları da kameralara yansıdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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