Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, sigara bağımlılığına dikkati çekti

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, sigara bağımlılığına dikkati çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıkaya, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en yaygın bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

        Tütün kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımladığını, doğum öncesinden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açtığını vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Tütünle mücadelede sağlanan başarı ile kanser başta olmak üzere pek çok kronik hastalık ve yaşam kayıpları önlenmekte, tedavi masraflarının azalması, iş gücü kayıplarının önlenmesi gibi ekonomik kazançlar sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın tütün ürünü kullanmadığı halde tütün dumanına maruz kalma sonucu oluşan pasif içiciliği önlemek, temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla ülke genelinde 7 gün 24 saat denetimler yapılmaktadır. Denetim ekiplerimiz tarafından rutin denetimlerin yanı sıra 'Alo 184 Tütün İhbar Hattı' ve 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler gerçekleştirilmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Bakanlığımızın 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını' arayabilir, Çankırı Devlet Hastanesi, Çerkeş Devlet Hastanesi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurarak ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden faydalanabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Vatan Yahut Namık Kemal" Çerkeş'te sahnelendi
        "Vatan Yahut Namık Kemal" Çerkeş'te sahnelendi
        Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Çankırı ve Amasya'da asrın felaketinde yaşamını yitirenler anıldı
        Çankırı ve Amasya'da asrın felaketinde yaşamını yitirenler anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Çankırı'da "sessiz yürüyüş" ile anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Çankırı'da "sessiz yürüyüş" ile anıldı
        Çankırı'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla sayg...
        Çankırı'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla sayg...
        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
        Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi