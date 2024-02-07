"Vatan Yahut Namık Kemal" Çerkeş'te sahnelendi

Çerkeş'te ilk kez devlet tiyatrosu oyununun sahnelenmesinden ötürü mutluluk duyduklarını belirten Sopacı, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, tiyatro, sinema gibi sanatsal etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Belediye Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan, vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisi ve hürriyet aşkının anlatıldığı, Ergun Sav'ın yazdığı, Faruk Günuğur'un yönettiği tek perdelik oyunu çok sayıda Çerkeşli izledi.

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