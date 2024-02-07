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        "Vatan Yahut Namık Kemal" Çerkeş'te sahnelendi

        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:29
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        "Vatan Yahut Namık Kemal" Çerkeş'te sahnelendi
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        Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sahnelendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan, vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisi ve hürriyet aşkının anlatıldığı, Ergun Sav'ın yazdığı, Faruk Günuğur'un yönettiği tek perdelik oyunu çok sayıda Çerkeşli izledi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gösteri sonrası yaptığı açıklamada, tiyatro, sinema gibi sanatsal etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini söyledi.

        Çerkeş'te ilk kez devlet tiyatrosu oyununun sahnelenmesinden ötürü mutluluk duyduklarını belirten Sopacı, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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