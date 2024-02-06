Çankırı ve Amasya'da asrın felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle Çankırı ve Amasya'da anma törenleri düzenlendi.

Çankırı'da alışveriş merkezi önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, programda, bir sene önce Çankırı'da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine her türlü arama kurtarma faaliyeti için yola çıktıklarını söyledi.

Kendilerine desteğini esirgemeyen Çankırı halkına teşekkür eden Matur, "Bugün bir yıl önce afet bölgesinde görev yapan kamu kurumlarından AFAD, UMKE, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde kullandıkları malzemeler ile afet bölgesinde yaşananların konu edildiği fotoğraf sergisini sizlerin huzurlarına sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sergi gezildi, Türk Kızılay tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş ilçesinde de depremde hayatını kaybedenler için 4. Murat Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çerkeş Çok Programlı Anadolu Lisesinde de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- Amasya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle Amasya'da fotoğraf sergisi açıldı, anma programları düzenlendi.

Geçen yıl depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dualar edildi.

Sultan II. Bayezid Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa Amasya Valisi Yılmaz Doruk, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doruk, programda, "6 Şubat, asrın felaketi dediğimiz 11 ilimizi etkileyen ve çok sayıda can kaybına sebebiyet veren yaşadığımız depremin birinci yıl dönümü. Bütün millet olarak bir seferberlik halinde oradaki vatandaşlarımızın yardımına koştuk. İlk günden kurtarma hareketlerinden başlayarak, daha sonraki ihtiyaçların karşılanmasına kadar bir millet olarak kenetlenip, bugünlere geldik." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise kurumun fuaye alanında düzenlenen sergide, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce ve sonra çekilmiş fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve şube müdürleri ziyaret ederek, bilgi aldı.

Türkmen, deprem nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, sergiyi deprem konusunda duyarlılık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

12 Haziran Anadolu Lisesi öğrencileri derse başlamadan önce bahçede depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Programda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.