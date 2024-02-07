Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Çankırı Emniyet Müdürlüğünce yapılan 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak-4 Şubat tarihinde düzenlenen 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 4 bin 523 sentetik ecza hapı, 13,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,74 gram kenevir tohumu, 1 tüfek ve 4 bıçak ele geçirildi.

Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise aranan 3 kişi yakalandı, 663 araç sürücüsüne 1 milyon 584 bin 981 lira para cezası uygulandı, 52 araç trafikten men edildi.