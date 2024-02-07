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        Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Çankırı Emniyet Müdürlüğünce yapılan 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:11
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        Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı
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        Çankırı Emniyet Müdürlüğünce yapılan 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak-4 Şubat tarihinde düzenlenen 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.

        Yapılan operasyonlarda 4 bin 523 sentetik ecza hapı, 13,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,74 gram kenevir tohumu, 1 tüfek ve 4 bıçak ele geçirildi.

        Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise aranan 3 kişi yakalandı, 663 araç sürücüsüne 1 milyon 584 bin 981 lira para cezası uygulandı, 52 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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