Çankırı'da 7 ayrı narkotik operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Çankırı Emniyet Müdürlüğünce yapılan 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğünce yapılan 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak-4 Şubat tarihinde düzenlenen 7 narkotik operasyonunda 14 şahıs yakalandı.
Yapılan operasyonlarda 4 bin 523 sentetik ecza hapı, 13,58 gram sentetik uyuşturucu, 0,74 gram kenevir tohumu, 1 tüfek ve 4 bıçak ele geçirildi.
Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde ise aranan 3 kişi yakalandı, 663 araç sürücüsüne 1 milyon 584 bin 981 lira para cezası uygulandı, 52 araç trafikten men edildi.
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