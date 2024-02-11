Bayramören ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü
Bayramören ilçesinde bir evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.
Bayramören ilçesinde bir evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Köprülübey Mahallesinde E.S'ye ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.
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