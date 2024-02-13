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        Çankırı'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

        Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:11
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        Çankırı'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi
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        Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5-11 Şubat tarihlerinde icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişinin yakalandığı, terörle mücadele, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında ise 14 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

        Operasyon ve denetimlerde 83,06 gram sentetik uyuşturucu, 22 sentetik ecza hapı, 4 tüfek, 5 tabanca, 1 fişek ve 1 bıçak ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 662 araç sürücüsüne 1 milyon 573 bin 601 lira ceza uygulandığı, 41 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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