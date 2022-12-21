Altın fiyatları, doalr/TL kuru ve altıın ons değerine göre dalgalı bir seyir izliyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını destekliyor. Bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte, 21 Aralık 2022 saat 16:30 itibarıyla tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ