NURGÜL YEŞİLÇAY

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Marmaris'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kavurucu sıcaktan bunalan Yeşilçay, bikinisiyle objektif karşısına geçti. Uzandığı anları Instagram'dan paylaşan ve yüzünü de havluyla kapatan Nurgül Yeşilçay, gönderisine, "Çok sıcak!" notunu düştü.