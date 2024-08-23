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        Haberler Magazin Cansu Dere'yi utandıran aşk sorusu - Magazin haberleri

        Cansu Dere'yi utandıran aşk sorusu

        Levent'te görüntülenen Cansu Dere, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında utandı. Dere, "Bence beni çok manasız bir ilişkide görmek insanları üzebilir. Kaç yaşındayız böyle sorulunca utanıyor insan" diyerek güldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:29
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cansu Dere, Levent'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Dere, soruları yanıtladı.

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        Alışveriş yaptığını ifade eden Cansu Dere, "Benim pek bir sezonum yok açıkçası. Biz zamanlama olarak belirsiz zamanlarsa çalıştığımız için... Bu yaz buralardaydım. Dünyanın her tarafında deniz ve güneş var. Ben boş anlarımda değerlendiriyorum" dedi.

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        "YOL ARKADAŞI OLURSA ÇOK DAHA GÜZEL OLABİLİR"

        Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen ve sık sık yalnızlığı ile mutlu olduğunu dile getiren Cansu Dere, aşk soruları karşısında "Bence beni çok manasız bir ilişkide görmek insanları üzebilir. Böylesi daha doğru. İnsanın yanında bir yol arkadaşı olursa çok güzel olabilir ama hiçbir şeye de bir mecburiyetimiz yok bence" ifadelerini kullandı.

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        "BÖYLE SORULUNCA UTANIYOR İNSAN"

        43 yaşındaki oyuncu, daha sonra "Zekâ önemli, zeki insanlar herkesin tercihidir. Bu gün başkadır yarın da başka olabilir. Kaç yaşındayız böyle sorulunca utanıyor insan" diyerek güldü.

        #Cansu Dere
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