Cansu Dere'yi utandıran aşk sorusu

"YOL ARKADAŞI OLURSA ÇOK DAHA GÜZEL OLABİLİR"

Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen ve sık sık yalnızlığı ile mutlu olduğunu dile getiren Cansu Dere, aşk soruları karşısında "Bence beni çok manasız bir ilişkide görmek insanları üzebilir. Böylesi daha doğru. İnsanın yanında bir yol arkadaşı olursa çok güzel olabilir ama hiçbir şeye de bir mecburiyetimiz yok bence" ifadelerini kullandı.