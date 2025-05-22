Cara Delevingne, kırmızıya halıya yeni görünümüyle ayak bastı. 32 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu, 'The History of Sound' filminin Cannes Film Festivali galasında kırmızı halıda yürürken, pek çok kişi için onu tanımak zordu.

Cara Delevingne, sarı saçlarını koyulaştırarak bambaşka bir görünüme kavuştu ve galanın yapıldığı Palais des Festivals'de kırmızı halıya bordo bir elbiseyle çıktı.

Dünkü gala öncesi, günün erken saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında sarı saçlarıyla dikkat çeken Cara Delevingne'in, kırmızı halıya özel bir değişimi seçtiği anlaşıldı.

Cara Delevingne sarışın haliyle