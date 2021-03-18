"ÇOK MUTSUZDUM"

Daha sonra kendi modellik kariyerine değinen Delevingne, nasıl daha androjen bir tarz edindiğini şu sözlerle ifade etti:

Çok mutsuzdum ve özellikle de bir model olarak kendi gerçeğimi takip etmiyordum. Tüm o kalıplara sığma meselesi, ben androjen bir insanım.

Kadın olmayı, giyinmeyi ve tüm bunları seviyorum ama aynı zamanda kaba ve itiş-kakış bir 'erkek' olmayı da seviyorum. Sadece bir insan olmanın ve neredeyse bir hayvan olmanın akışkanlığı içinde çok daha fazla rahat hissediyorum çünkü olduğumuz şey bu. Kendi iç güdülerimize güvenmek.

PANSEKSÜEL NEDİR?

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.