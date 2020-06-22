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HaberlerMagazinCardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - Magazin haberleri
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Cardi B.'nin paylaşımında 'Muhteşem Yüzyıl' detayı

Grammy Ödüllü şarkıcı Cardi B.'nin de bir dönem izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediği ortaya çıktı

Cardi B.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı.

Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.

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