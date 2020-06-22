Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı.
Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR