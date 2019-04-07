Ay Yapım’ın SHOW TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölüm tanıtımı yayınlandı. Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı tanıtımda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor.

Kerem ile Cemre aşkının dolu dizgin devam ettiğinin görüldüğü tanıtımda, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.Çarpışma’nın 16. bölümünde; Kadir, köşeye sıkışan Selim’den; Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmasını, Cansız’ı ona vermesini ve Cemre’nin annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatmasını istedi. Tam bu sırada Cansız, ilk kez Kadir’i aradı, onları gördüğünü ima etti, kendisini bulması için ona 48 saat mühlet verdi ve aksi halde onu öldüreceğini söyledi. Selim ve Veli, cezaevindeki Kerem’e ölüm tuzakları kurdu. Kerem ilk saldırıdan kendi çabası ile kurtuldu. İkinci saldırıyı Kadir’in koğuşuna herkesten habersizce yerleştirdiği, Metin adlı polisin desteğiyle savuşturdu. Kerem’i özgürlüğüne kavuşturmak için Kadir ve Cemre var güçlerini ortaya koydu.

Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek oldu. Zeynep’in ikna ettiği Meral, Yakup’un yerini söyledi ve Kadir onu yakaladı. Kadir, Ömer’e gitti, Ömer, Kadir’in sözlerinin ardından oğlunu satmadı ve Selim ile Demir’in oyunu bozuldu. Cemre de Kerem’in ustasıyla konuştu. Tamirhanedekiler Kerem’in aleyhine olan ifadelerini geri çekti. Sonunda Kerem’in suçsuzluğu ortaya çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrendi. Bunun Cansız’ın kurduğu yeni bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, tam bir ölüm kafesinin içine girdi.

Bu sırada Zeynep, Cansız’ı aradı ve Kadir’in onun oğlu olduğunu söyledi. Cansız ve Kadir’den Adem’in intikamını almaya ant için Veli de, Kadir’i öldürmek üzere Selim’le bir plan yaptı. Cansız, Zeynep’ten öğrendikleriyle son anda Kadir’in vurulmasına engel olmaya çalışsa da Selim, Kadir’i vurdu.





Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.