Ay Yapım’ın SHOW TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölüm tanıtımı yayınlandı. Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı tanıtımda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor.
Zeynep ve Serpil de başka bir koldan onlara destek oldu. Zeynep’in ikna ettiği Meral, Yakup’un yerini söyledi ve Kadir onu yakaladı. Kadir, Ömer’e gitti, Ömer, Kadir’in sözlerinin ardından oğlunu satmadı ve Selim ile Demir’in oyunu bozuldu. Cemre de Kerem’in ustasıyla konuştu. Tamirhanedekiler Kerem’in aleyhine olan ifadelerini geri çekti. Sonunda Kerem’in suçsuzluğu ortaya çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Kadir, Zarif’ten onu Cansız’a götürecek yeni bir isim öğrendi. Bunun Cansız’ın kurduğu yeni bir pusu olduğundan habersiz olan Kadir, tam bir ölüm kafesinin içine girdi.
Bu sırada Zeynep, Cansız’ı aradı ve Kadir’in onun oğlu olduğunu söyledi. Cansız ve Kadir’den Adem’in intikamını almaya ant için Veli de, Kadir’i öldürmek üzere Selim’le bir plan yaptı. Cansız, Zeynep’ten öğrendikleriyle son anda Kadir’in vurulmasına engel olmaya çalışsa da Selim, Kadir’i vurdu.
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