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Çarpışma'da Kadir, Veli'yi vuracak mı?

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen, finaline son 2 bölüm kalan, ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 22. bölümü de heyecan dolu anlara sahne oldu

Çarpışma - Show TV

Cansız’ın, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçtiği, bunu Kadir ile Veli’ye de söylediği, silahla yaralanan Cemre’nin ölümün kıyısından döndüğü, bölüm finalinde de Zeynep’in bağlı olduğu bombaların patlamasına dakikaların, Veli’ye silahını doğrultan Kadir’in de ölümcül bir ikilemle karşı karşıya kaldığı bölümü ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.

ÇARPIŞMA #24SAAT ETİKETİYLE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 103 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #24saat etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 6 saat 10 dakika, #çarpışma etiketi ise 4 saat 35 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 22. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.09 rating ve yüzde 7.99 izlenme payı, AB’de yüzde 2.48 rating ve yüzde 6.94 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.24 rating ve yüzde 5.89 izlenme payı elde etti.

KADİR, ŞOKA GİRDİ!

Kadir, Cansız’ın, annesi Asiye’yi gözlerinin önünde öldürmesiyle büyük bir şoka girdi. Veli onu sakinleştirmeye ve kendine getirmeye çalıştı. Ancak Kadir uzun bir süre annesinin öldüğü gerçeğini kabullenemedi.

CANSIZ, ZEYNEP’İN ÖLÜM SAATİNİ KURDU!

Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçti. Ardından Kadir’i aradı ve bu zaman zarfında Zeynep’i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyledi. Cansız, Veli’yi de aradı ve ona da kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep’in öleceğini söyledi. Cansız kronometreyi çalıştırdı ve zaman geriye doğru hızla akmaya başladı.

Cansız’ın büyük planı:

 

CEMRE ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Kerem, Kadir’e gitti ve Cemre’ye ulaşamadığını, Demir’in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyledi. Kadir, Demir’in izini bulmak için Veli’den yardım istedi. Cansız’a da Cemre’nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi geldi. Selim’e Cemre’yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre’yi bulup, getirmeleri talimatını verdi. Belma, Cemre’nin Cansız’ın adamlarınca götürülmesine tanıklık etti. Onları takip eden Belma, Cemre’nin getirildiği yeri Kadir’e bildirdi. Kadir, Veli ve Kerem, Cansız’ın Zeynep’i ve Cemre’yi alıkoyduğu mekanına geldi. Aralarında büyük bir çatışma çıktı. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vuruldu ve ağır yaralandı. Kerem ve Veli, Cemre’yi hızla bir hastaneye getirdi. Cemre ameliyata alındı. Ölümle yüz yüze gelen Cemre, hayati tehlikeyi atlattı.

Cemre vuruluyor:

 

ZEYNEP ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE!

Cansız, bir sandalyeye bağlı halde tutulan Zeynep’in yanına bomba yerleştirdi. Bombanın patlamasına ise dakikalar kaldı.

KADİR, ÖLÜMCÜL BİR İKİLEMLE KARŞI KARŞIYA KALDI!

Kadir, Veli’yi takip ederek elinden kaçırdığı Cansız’ı yeniden buldu. Cansız, Zeynep’i öldürmekle tehdit ederek Kadir ve Veli’nin elini kolunu bağladı. Kadir, Cansız’a vurmak üzereyken Veli silahını ona doğrulttu. Cansız, Veli’ye Kadir’i öldürürse Zeynep’in yerini söyleyeceğini söyledi. Kadir de silahını Veli’ye doğrulttu. Veli silahını indirdi, Kadir’den kendisini öldürmesini ve Zeynep’i kurtarmasını istedi. Kadir, Veli’yi öldürürse Zeynep’i kurtaracağı, öldürmezse her şeyi kaybedeceği ölümcül bir ikilemle karşı karşıya kaldı.

İşte o sahne:

 

HEYECAN VE GERİLİM DAHA DA ARTIYOR!

Kadir ne yapacak? Zeynep ölecek mi? Kadir ve Cansız hesaplaşmasında hayatta kalan kim olacak? Ölümden dönen Cemre ile Kerem’i neler bekliyor? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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