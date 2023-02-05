Casus balon: ABD ve Çin arasındaki son gerilimde neler yaşandı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Casus balon: ABD ve Çin arasındaki son gerilimde neler yaşandı?

ABD ve Çin arasında 2 Şubat'ta başlayan "casus balon" gerilimi dün akşam saatlerinde son buldu. Ancak casus balonun düşürülmesinin ardından Çin, ABD'yi protesto etti. ABD ile Çin arasındaki son gerginlik olan "casus balon" konusunda neler yaşandı?

Casus balon: ABD ve Çin arasındaki son gerilimde neler yaşandı?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Pentagon, 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı. Bunun ardından iki taraftan da açıklamalar gelmiş, son olarak dün akşam saatlerinde balonun düşürüldüğü duyurulmuştu.

BIDEN: EMRİ ÇARŞAMBA GÜNÜ VERDİM

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü, mümkün olan en kısa sürede ABD semalarındaki Çin "casus balonunun" düşürülmesi için talimat verdiğini ancak kimseye zarar vermemek için uygun zamanı beklediklerini söyledi.

Biden, Washington'daki Maryland hava alanında uçaktan indikten sonra ABD hava sahasındaki Çin'e ait "casus balonun" düşürülmesine ilişkin konuştu.

"Çarşamba günü balonla ilgili bilgilendirildiğimde, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) onu mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri talimatını verdim." diyen Biden, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için Savunma Bakanlığının "en iyi zamanı" beklediğini söyledi.

Biden, balonun düşürülmesi için en iyi zamanın balon 12 millik karasuları sınırları içerisindeyken olduğunu belirtti ve operasyonu gerçekleştiren askerleri tebrik etti.

ÇİN, ABD'Yİ PROTESTO ETTİ

Çin, ABD'nin istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği Çin'e ait yüksek irtifa balonunu düşürmesini protesto etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin, ABD'nin sivil insansız hava aracına güç kullanması karşısında derin hoşnutsuzluk içindedir ve saldırıyı protesto etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"AMERİKAN HALKININ GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖN PLANDA"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de ABD semalarındaki Çin "casus balonunun" Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürülmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Austin, Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonunun, bugün öğleden sonra Başkan Biden'ın talimatıyla, ABD Kuzey Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Güney Carolina karasuları üzerinde vurularak başarıyla düşürüldüğünü bildirdi.

"Çin tarafından ABD anakarasındaki stratejik bölgeleri gözetlemek amacıyla kullanılan balon, ABD karasularının üzerine düşürüldü." ifadesini kullanan Austin, Biden'ın çarşamba günü, Amerikalıların yaşamlarını riske atmayacak şekilde balonun uygun bir güzergaha geçtiğinde düşürülmesi talimatını verdiğini aktardı.

Austin, Amerikan ordusu komutanlarının, balonun boyutu, irtifası ve gözetleme kapasitesi nedeniyle kara üzerindeyken düşürülmesinin "gereksiz risk" oluşturabileceği kararına vardıklarını, bu nedenle balonu güvenli bir şekilde indirmek için seçenekler geliştirdiklerini ifade etti.

Bu süreçte balonun rotası ve istihbarat toplama faaliyetlerinin de yakından takip edildiğini kaydeden Austin, balonu düşürme eyleminin Kanada hükümetinin koordinasyon ve desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Austin açıklamasında, Kuzey Amerika'dan geçerken balonun Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından izlenmesine ve analizine katkılarından ötürü Kanada'ya teşekkür etti.

Savunma Bakanı, "Bugünkü planlı ve meşru eylem, Başkan Biden ve onun ulusal güvenlik ekibinin, Çin'in egemenliğimizi kabul edilemez ihlaline etkili bir şekilde yanıt verirken, Amerikan halkının asayiş ve güvenliğini her zaman ön planda tutacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

"CASUS BALON" GERGİNLİĞİ

Pentagon, 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim
DÜNYA Termometreler -78'i gösterdi! "Tehlikeli derecede ...
Çin, ABD'nin yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesini protesto etti
DÜNYA Çin ABD'yi protesto etti
Dışişleri'nden Şili'de meydana gelen yangın için taziye mesajı
DÜNYA Dışişleri'nden Şili'ye taziye mesajı
Son dakika: 'Casus balon' düşürüldü
DÜNYA 'Casus balon' düşürüldü
﻿ABD ve müttefiklerine göre İran nükleer yükümlülüklerini yerine getirmiyor - Dünya haberleri
DÜNYA "İran yükümlülüklerini yerine getirmiyor"
Biden'dan ABD hava sahasındaki Çin balonuyla ilgili ilk yorum: "İcabına bakacağız" - Dünya haberleri
DÜNYA Biden'dan 'casus balon' yorumu: İcabına bakacağız
BAE, Fransa ve Hindistan, "Üçlü İşbirliği Girişimi"ni kurdu - Dünya haberleri
DÜNYA BAE, Fransa ve Hindistan'dan 'üçlü işbirliği'
Medvedev'den uyarı gibi açıklama: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
DÜNYA "Her türlü silahı kullanmaya hazırız"
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri İsveç'in NATO üyeliğini yoluna mayınlar döşüyor
DÜNYA "İsveç bilerek mayınlara basıyor"
Avustralyalı balıkçılar soğutucuya tutunarak yardım bekledi
DÜNYA Denizde soğutucuya tutunarak yardım beklediler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.