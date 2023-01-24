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Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum

Yeni projesinin çok yorucu olduğunu açıklayan Cate Blanchett, bunun emekliliği düşünmesine yol açtığını belirterek, "Bahçede çömlekçilik yapmak için Avustralya'ya geri dönmeyi hayal ediyorum" dedi

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  • Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum - Magazin haberleri

    Tam adı 'Catherine Élise Blanchett' olan Cate Blanchett, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan oyuncu, yeni filmi 'Tár'daki rolünün duygusal ve fiziksel olarak çok yorucu olduğunu dile getirdi.
  • Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum - Magazin haberleri

    "GERİ DÖNMEYİ HAYAL EDİYORUM"

    Bunun emekliliği düşünmesine yol açtığını ifade eden Blanchett, konuyla alakalı konuştu. ABD'de yaşayan 53 yaşındaki ünlü oyuncu, "Son dört yıldır vatan hasreti çekiyorum. Bahçede çömlekçilik yapmak için Avustralya'ya geri dönmeyi hayal ediyorum" şeklinde bir itirafta bulundu.
  • Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum - Magazin haberleri

    BELİNİN İNCELİĞİ OLAY OLDU

    Öte yandan "Screen Actors Guild Awards" (SAG- Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri), geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Ünlü isimler, Los Angeles'ta düzenlenen törende kırmızı halıda şıklıklarını sergilemişti. Geceye damga vuran kişi ise Cate Blanchett olmuştu.

    Siyah derin göğüs dekolteli bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Blanchett'in belinin inceliği dikkat çekmişti. Üç çocuk annesi olan ünlü oyuncu, tören öncesi objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmemişti.
  • Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum - Magazin haberleri

    "ANSİKLOPEDİLERE GİRMELİ!"

    Sosyal medya kullanıcıları ünlü isme, "Bu harika bir elbise, sen de çok güzel taşıyorsun" ve "Bu elbise ile Cate, ansiklopedilere girmeli" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.
  • Cate Blanchett: Bahçede çömlekçilik yapmayı hayal ediyorum - Magazin haberleri

    "HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ?"

    Ayrıca daha önce kadın-erkek eşitliğine de değinen Oscarlı yıldız, "Hala ortak kullanılmayan tuvaletleri veya kadınların askerlik yapmamasını tartışıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" çıkışıyla dikkat çekmişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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