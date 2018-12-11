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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
AA'nın haberine göre duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kurmay yarbay Yusuf Karşil darbe girişiminden kısa süre önce Genelkurmay Başkanlığı Milli Müşterek Plan Şubesi'ne katılış yaptığını, yeni görevine uyum sağlamak için sürekli mesaiye kaldığını, olay günü de bu nedenle kışlada bulunduğunu söyledi.
O gece karargahta alarm verildiğini bunun üzerine bir saldırı olduğunu düşündüğünü ileri süren Karşil, Genelkurmay Başkanını korumak maksadıyla hareket edip çevre emniyetini takviye amacıyla hareket ettiğini savundu.
VATANDAŞLARA TELKİNDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ
"Genelkurmay Başkanlığının emniyetini almak için bilgim ve tecrübem doğrultusunda görevimi yaptım." diyen Karşil, askerleri sakinleştirip kışlaya gelen vatandaşlara telkinde bulunduğunu iddia etti.
Karşil, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"O gece Genelkurmay önüne gelen halkın büyük kısmı sağduyulu, mantıklı hareket eden vatanseverlerdi. Küçük bir grup ise silahlı halde demir kapıyı kırarak askeri güvenlik bölgesine girdi. Bunlar darbe yaptığını düşündükleri askere, Genelkurmay Başkanına hakaretler etti. Genelkurmay Başkanını yakalamaya geldiklerini söylüyorlardı. Bu tablo karşısında vatandaşın zarar görmemesi için rastgele yapılan atışlarla öldürülmeyi dahi göze alarak vatandaşların önüne çıkıp, kışlaya girmemelerini, yaptıklarının kanunsuz olduğunu söyledim. Bir grup genç beni linç etmek istedi. Sağduyulu vatandaşlarımız beni linçten kurtardı. Nöbet kulübesine götürdüler."
Sabaha kadar yasa dışı bir eylemde bulunmadığını ileri süren Karşil, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanığın 11 saat süren savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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