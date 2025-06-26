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        Haberler Gündem Güncel Celal Şengör 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Prof. Dr. Celal Şengör 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

        Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 11 Eylül'de görülecek

        Giriş: 26.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:13
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        11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
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        Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip duruşmasında Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Şengör’ün sosyal ve ekonomik durumunun tespit edilmesi için emniyete yazı gönderilmesine karar verildi. Araya adli tatil giriyor olması nedeniyle duruşma günü 11 Eylül 2025 olarak belirlendi.

        NE OLMUŞTU?

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini alenen aşağılama” suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

        "HAKARET DEĞİL, BİLİMSEL VERİ"

        Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.

        Fotoğraf: AA

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        #Celâl Şengör
        #son dakika
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