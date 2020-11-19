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HaberlerTelevizyonÇelebi, Cemre ve Güneş'in peşinde! İşte Alev Alev 3. bölüm tanıtımları
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Çelebi, Cemre ve Güneş'in peşinde!

SHOW TV'nin merakla izlenen dizisi 'Alev Alev', bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Çelebi, Cemre ve Güneş'in peşinde! İşte Alev Alev 3. bölüm tanıtımları
HABERTURK.COM

Alev Alev bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir.

İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır.

Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Alev Alev'in 3. Bölüm Tanıtımları:

Alev Alev'in 3. Bölümünden Ön İzleme Sahneleri:

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