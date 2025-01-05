Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çelik'ten, Elif Üngür'e: Çelik'in sevgilisi çok güzel

        Çelik'ten, Elif Üngür'e: Çelik'in sevgilisi çok güzel

        Ünlü şarkıcı Çelik, sevgilisi Elif Üngür ile paylaşım yaptı; "Çelik'in sevgilisi çok güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çelik, öğretmen olan kız arkadaşı Elif Üngür ile birlikte çekildiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        2

        Çelik, paylaşımına; "Bir beğeni ve yorumunuzu alırız. Hatta bir yorumunuzu alırız. 'Oha, Çelik'in sevgilisi çok güzel' onu da alırız" şeklinde bir not düştü.

        3

        Bu paylaşıma Rüştü Onur Atilla'dan, "İkinize de oha çok güzelsiniz" yorumu geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Çelik
        #Elif Üngür
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları