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        Haberler Magazin Cem Adrian: Performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın - Magazin haberleri

        Cem Adrian: Performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın

        Cem Adrian, öksürük ve ses kısılması nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ancak bu nedenle konserlerini iptal etmeyeceğini duyurdu: Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:01
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        Cem Adrian'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Öksürük ve ses kısılması nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını açıkladı.

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        Cem Adrian, "Öksürük ve bundan kaynaklı ses kısılması dolayısı ile biraz sorun yaşıyorum. Konser iptal etmek ya da ertelemek benim için her zaman en son aşamadır" dedi.

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        "ANLAYIŞLA KARŞILAYIN"

        Sağlık problemlerine rağmen konserlerini yine de ertelemeyeceğini ifade eden Cem Adrian, "Biraz destek alarak bugün, yarın ve sonraki gün konserlerimizi gerçekleştireceğiz Lütfen beni idare edin. Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım" dedi.

        #cem adrian
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