'İFŞA' OLAYI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek, taciz ettiği öne sürülen Cem Özer'den geçtiğimiz günlerde yeni paylaşım gelmişti.

Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen Özer, Pınar Dura ile 6 yıl öncesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.