Cem Yılmaz'dan 'nafaka' davası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinSON DAKİKA! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ile ilgili dava! - Magazin haberleri
ABONE OL

Cem Yılmaz'dan, eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi

SON DAKİKA! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafaka ile ilgili dava! - Magazin haberleri
Cem Yılmaz'dan 'nafaka' davası
0:00 / 0:00
İHA

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık (85 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ve 8 yaşındaki oğulları Kemal
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ve 8 yaşındaki oğulları Kemal

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul vermişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OLAY FOTO! Pelin Öztekin'den bikinili poz! 93 kilo vermişti - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİNPelin Öztekin'den bikinili poz
Pelin Akil'den Anıl Altan'a: Amaç belli! - Magazin haberleri
MAGAZİN"Amaç belli!"
ZOR DURUMDAYIM! Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİNZor günler geçiren Didem, cipini satıyor
Nesrin Cavadzade'nin tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı
MAGAZİNTatilini uzattı
Davut Güloğlu'nun köy hayatı: Burada huzur buluyorum - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü şarkıcının köy hayatı
Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü bu sözlerle kutladı! "Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı?" - Magazin haberleri
MAGAZİN"En çok bana 'Hayır' demeyişlerini sevdim"
Belçim Bilgin de sezonu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNSezonu oğluyla açtı
Bergüzar Korel'in sahte hesap soruşturmasında karar - Magazin haberleri
MAGAZİNSahte hesap soruşturmasında karar
Meltem Yılmazkaya'nın acı günü - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncunun acı günü
Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Hakan Altun programda neden yok? Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?
MAGAZİNHakan Altun'un sağlık durumu nasıl?