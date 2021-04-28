"O DOĞDUĞU İÇİN BAYRAM YAPILIYOR SANIYORDU"

Can Yılmaz, 23 Nisan'da 48 yaşına basan kardeşi Cem Yılmaz'ın doğum gününü bu fotoğraf ile kutlamıştı. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgili kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden.