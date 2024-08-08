Yusuf Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu

Cem Yılmaz da o ünlülere katılanlardan biri oldu. Olimpiyat oyunlarını seyretmek için Paris'e giden Yılmaz, Yusuf Dikeç pozu verdi.

Ünlüler dünyasında Yusuf Dikeç'e duyulan hayranlık böyle...

Spor dünyasında durum farklı değil.