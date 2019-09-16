Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan dans şov - Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz'ın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz'ın "Dans bizim için 1.plandadır..." notunu düştüğü paylaşımı 1 milyonun üzerinde izlendi ve çok sayıda beğeni aldı.

Cem yılmaz geçtiğimiz yıl da oğlu Kemal’in Mansur Ark’ın seslendirdiği “İnadı Bırak” adlı şarkısıyla dans ederken çekilen videosunu sosyal medya hesabından “Mansur Ark geri döndü...” notunu ekleyerek takipçileri ile paylaşmıştı.