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Cemal Can Canseven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven hakkında

Cemal Can Canseven kimdir? Soruları Survivor 2020 kadrosunun netleşmesi ile merak konusu oldu. YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven hakkında detaylar haberimizde...

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 yarışmacılarının netleşmesi ile Cemal Can Canseven'in adı da göründü. İşte, Cemal Can Canseven hakkında detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.

 

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