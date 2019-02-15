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İlk cemre ne zaman düşecek? sorusu, baharın gelmesini sabırsızlıkla bekleyenler tarafından soruluyor. Cemreler havaya, suya ve toprağa düşüyor. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havalar ısınacak ve bahar gelecek. İşte 2019 cemre tarihleri...
İLK CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?
Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
2018'de ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinda havaya düşecek.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Son olarak üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
Cemrelerin düşmesinin ardından havalar ısınmaya başlar.
CEMRELERİN ARDINDAN BAHAR BAYRAMLARI KUTLANIYOR
İkisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.
Halk arasında cemreler düştükten sonra bahar bayramı olarak Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları yapılır.
Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.
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