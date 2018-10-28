Çengelköy'de bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı.

Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı.

DHA'nın haberine göre; kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. Parkta yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALININ DURUMU İYİ

Parkta yaşanan olayda yaralanan kişi ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gruptaki kişileri sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri park ve otomobilde incelemesinin ardından kebapçı dükkana gelerek delil araştırması yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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