Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Cengiz Kurtoğlu hakkında hapis istemi

Cengiz Kurtoğlu hakkında açılan hakaret ve darp davasının görülmesine başlandı. Hazırlanan iddianamede Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Cengiz Kurtoğlu hakkında hapis istemi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Cengiz Kurtoğlu, 2021'de katıldığı bir doğum günü partisinde işletmeci bazı meslektaşlarına hakaret ettiği gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can ile tartıştı. Can, Kurtoğlu'na hakaret ve darp davası açtı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.
Cengiz Kurtoğlu'nun iki ayrı suçtan yargılandığı davada dinlenen tanıklardan biri olayı şu şekilde anlattı: Cengiz Kurtoğlu müştekiyi uyararak, "ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma" diye rica etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir diğer tanık olan Hüseyin Yağız Kaya ise ifadesini şöyle verdi: Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, "bu şekilde konuşamazsınız" dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Cengiz Kurtoğlu, kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti ve "buradan gider misin" dedi.

Mustafa Can
Mustafa Can

Diğer tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında şunları söyledi: Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. "Bunlar sanatçı değil" şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, "ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma" diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi’.

Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Cengiz Kurtoğlu’nun avukatına ve Can’ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 20 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri
MAGAZİN Eski eşler 20 yıl sonra aynı sahnede
Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
MAGAZİN Hande Erçel rekora doymuyor!
Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Paylaştığı son fotoğrafıyla göz kamaştırdı!
MAGAZİN Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan ...
Hakan Bilgin: Yıllar önce bir 23 Nisan sabahı... Şimdi 55'i bitirdim...
MAGAZİN 'Yıllar önce bir 23 Nisan sabahı... Şimdi 55'i bitirdim. ...
Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları! Dünyaca ünlü isimlerin bilinmeyen sırları!
MAGAZİN Ünlülerin bilinmeyen küçük sırları!
TikTok fenomeni Yaren Alaca son pozlarıyla olay oldu! Son fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca son pozlarıyla olay ...
Özge Özpirinçci doğum gününü kutladı! Ünlü isim taşlı büstiyeriyle göz kamaştırdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Özge Özpirinçci taşlı büstiyeriyle göz kamaştırdı!
Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!" - Magazin haberleri
MAGAZİN Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği ...
Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor! Ünlü sunucunun son pozu çok konuşuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor!
Çağla Şıkel 200 bin TL'lik ayakkabıya bakakaldı - Magazin Haberleri
MAGAZİN 200 bin TL'lik ayakkabıya bakakaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.