Sesli Dinle 0:00 / 0:00

İHA

Cengiz Kurtoğlu, 2021'de katıldığı bir doğum günü partisinde işletmeci bazı meslektaşlarına hakaret ettiği gerekçesiyle işletmeci Mustafa Can ile tartıştı. Can, Kurtoğlu'na hakaret ve darp davası açtı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu’nun ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu’nun avukatı Burcu Gündüz Battal ile müşteki Mustafa Can’ın avukatı İsmail Uğurlu hazır bulundu.

Cengiz Kurtoğlu'nun iki ayrı suçtan yargılandığı davada dinlenen tanıklardan biri olayı şu şekilde anlattı: Cengiz Kurtoğlu müştekiyi uyararak, "ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma" diye rica etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir diğer tanık olan Hüseyin Yağız Kaya ise ifadesini şöyle verdi: Müşteki, sanatçılarla ilgili tahrik edici konuşmalar yapmaya başladı. Bunun üzerine sanık sinirlendi, "bu şekilde konuşamazsınız" dedi. Bu durumdan biz çok rahatsız olduk. Cengiz Kurtoğlu, kesinlikle müştekiye vurmadı, sadece eliyle itti ve "buradan gider misin" dedi.

Mustafa Can

Diğer tanık Mehmet Veli Güngör ise beyanında şunları söyledi: Müşteki, sanatçılar hakkında İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’in de ismini zikrederek hoş olmayan kelimeler sarf etmeye başladı. "Bunlar sanatçı değil" şeklinde söylemlerde bulundu. Sanık da müştekiyi uyararak, "ben masadayken sanatçı dostlarım hakkında yanlış bir kelime kullanma" diye rica etti. Sözlü tartışmadan sonra masada herkes ayağa kalktı. Müştekiyi uğurlarken yüzünde herhangi bir yaralanma söz konusu değildi’.

Duruşmada taraf avukatları, tüm tanıklar ve sanık dinlendikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Cengiz Kurtoğlu’nun avukatına ve Can’ın avukatına müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.