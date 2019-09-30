Cengiz Semercioğlu kimdir? Cengiz Semercioğlu nereli, kaç yaşında? soruları ünlü ismin bugünden itibaren ekibine katıldığı Gel Konuşalım programı nedeniyle soruluyor. Cengiz Semercioğlu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

CENGİZ SEMERCİOĞLU'NUN HAYATI

Cengiz Semercioğlu 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okurken 1988'de gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Yazdığı televizyon eleştirileriyle tanındı.

1998 yılında Star Haber'e geçerek editörlük görevinde bulundu, sonra bir süre Star gazetesinde çalıştı. Şubat 2000'de Cine 5'e geçti, Kasım 2007 sonuna kadar bu kanalda görev aldı, bu süre içinde "Başka Yerde Yok" programını yaptı.

Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu Full Ekran adlı programı yaptı. Şu anda hürriyet Kelebek ekinde yazarlık ve çeşitli kanallarda yapımcılık yapmaktadır. Cengiz Semercioğlu, Full Ekran'a CNN Türk ve sonrasında Star Tv'de devam etti. Full Ekran'dan sonra tv8'de yayınlanan İki Laf Edelim adlı programını yaptı. Daha sonra Star TV'de Seren Serengil ile Duymadık Demeyin programını yaptı. En son TV100'de Bu Gece programını yapan Cengiz Semercioğlu, bugünden itibaren tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım ekibine katıldı.

Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin 60. bölümünde ve Jet Sosyete dizisinin 7. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.