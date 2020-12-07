Cenk Tosun: Üçüncü torbadan zor bir rakip çektik

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Ay-yıldızlıların yıldızı Cenk Tosun kurayı değerlendirdi. TRT Spor'a konuşan Tosun'un açıklamaları şöyle:

"Birinci torbadan kimi çeksek zor rakip olacaktı, Hollanda da çok güçlü bir rakip. Yeni bir yapılanmaya girdiler, takımı gençleştirdiler, iyi top oynuyorlar ama zamanında yendik. İnşallah yine yeneriz. Üçüncü torbadan beklemediğimiz, biraz zor bir rakip çıktı ama bizim kalitemizde bir takım değil diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki gibi konsantre olursak birinci veya ikinci tamamlayarak Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum"

SAKATLIĞINI TAM OLARAK ATLATTI MI?

"Hocayla aram çok iyi. 8 ay oynamamış olduğum için zorlandım ilk başlarda. Yüzde 95, yüzde 100'lük duruma geldim"

"ÇOK GÜZEL HAVA YAKALADIK, ABİLİ KARDEŞLİ"

"Kimseyi küçümsemek istemiyorum ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli"